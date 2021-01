DLRG Bad Zwischenahn: Schneidermeister sammelt 4000 Euro Spenden für neue Rettungswesten

Bad Zwischenahn 850 Mund-Nasen-Schutzmasken mit etwa 25 Minuten Arbeitszeit pro Maske. Ergibt: Etwa 350 Arbeitsstunden. So viel Zeit und Arbeit investierte Schneidermeister und Herrenboutiquebesitzer Klaus Wolf seit April 2020, um nun zum zweiten Mal einen Betrag von 2000 Euro an die DLRG-Ortsgruppe Bad Zwischenahn übergeben zu können. Damit hat er seine Mund-Nasen-Schutz-Aktion zu Gunsten der DLRG nun beendet.

Die Masken hatte der 82-Jährige in in der kleinen Schneiderwerkstatt seiner Herrenboutique „Wolf – Mode für Männer“ angefertigt und gegen eine Spende an die Kunden herausgegeben. So kamen bis zum Jahresende insgesamt 4000 Euro zusammen.

Bereits im Juni 2020 konnte Wolf 2000 Euro an die DLRG-Ortsgruppe übergeben. Von dem Geld wurden sechs neue Rettungswesten gekauft. Nun können noch einmal sechs Rettungswesten angeschafft werden.

Wolf bedankt sich ausdrücklich bei allen Kunden, die diese von ihm ins Leben gerufene Aktion mit einer Spende unterstützt haben. Außerdem bedankt er sich für die vielen Tuch- und Gummibandspenden, die am Anfang der Aktion dringend benötigt wurden. Er selber habe viel Spaß und Freude am Nähen und „Verkaufen“ der Masken gehabt. In den Sommermonaten bekam Wolf dabei Unterstützung von „Verkaufsgenie“ Günther Kunde, der somit ebenfalls zu diesem „super Spendenergebnis“ seinen Beitrag geleistet hat.

Am vergangenen Wochenende konnte Klaus Klar, Vorsitzender der DLRG-Ortgruppe Bad Zwischenahn, auf diese Weise freudig einen prall gefüllten Spendenring vor der DLRG-Station in Rostrup von Wolf in Empfang nehmen.