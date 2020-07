Hegering verschenkt Nistkästen

Ofen /Bloh Der Hegering Bloh möchte 100 Bausätze für Meisennistkästen kostenlos an Kinder und Jugendliche abgeben. Die Ausgabe der Bausätze findet am Freitag, 17. Juli, in der Zeit von 13.30 bis 16 Uhr am „Friedrich-Hempen“-Dorfgemeinschaftshaus in Ofen, Alte Dorfstraße 2, statt.

Dort wird ein kleiner Stand aufgebaut, es gibt Tipps und Hinweise zum Aufhängen und zum Reinigen der Kästen. Die Bausätze werden nur an Kinder und Jugendliche abgeben, natürlich können aber auch Erwachsene die Bausätze für ihre Kinder abholen. Pro Familie werden maximal zwei Bausätze ausgegeben.

Die Nistkästen wurden von der Arbeitsinitiative im Ammerland (AiA) in der Stadt Westerstede angefertigt. Finanziert wird das Naturschutz-Projekt aus Mitteln der Bingo Umweltstiftung Niedersachsen, der Jägerschaft Ammerland und den beteiligten Hegeringen.