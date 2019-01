Filmische Reise in die Camargue

Ofen Wenn man schon als Schuljunge von den letzten Cowboys Europas geträumt hat die auf weißen Pferden wilde Stiere jagen, dann möchte man auch sehen, was da wirklich dran ist. Das hat der Zwischenahner „Reise-Radler“ Manfred Schrodke getan. Er hat in der Camargue die Natur und Tierwelt von Flamingos über Pferde, Stiere bis hin zu Bettwanzen kennengelernt und sogar in einer Arena unblutige Stierkämpfe beobachtet.

Was er sonst noch erlebt hat, das berichtet er in einem 90-minütigen Video-Filmvortrag am Sonntag, 27. Januar, um 18 Uhr im Friedrich-Hempen-Haus, an der Alten Dorfstraße 3 in Ofen. Tickets kosten sechs Euro € im Vorverkauf bei der LzO in Ofen, acht Euro an der Abendkasse. Für Kinder bis zehn Jahre in Begleitung eines Erwachsenen ist der Eintritt frei.