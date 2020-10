Woche mit Musik beenden

Petersfehn Am Freitag, 9. Oktober, 19 Uhr, lädt die Kirchengemeinde Petersfehn zu einem musikalischen Wochenausklang ein. Kerstin Schulz (Saxofon) und Ute Fink (Piano) musizieren in der Ev. Kirche Petersfehn, Mittellinie 83. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Erik Satie, Astor Piazzolla und Eigenkompositionen. Zusätzlich erklingen bekannte Abendlieder. Die Musik hat eher einen meditativen Charakter und soll Raum schaffen für ein Ausatmen am Ende der Woche. Zwischen den Musikstücken steht ein kurzer geistlicher Impuls. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.