Awo stellt Angebot zur Pflege vor

Rostrup Wohn- und Pflegeeinrichtungen, Ambulante Pflege und die Pflegeberatung sind Themen, mit denen sich immer mehr Menschen auseinandersetzen müssen. Über ihre Angebote in diesen Bereichen informiert die Arbeiterwohlfahrt am Zwischenahner Meer (Awo) an diesem Donnerstag, 18. Juli. Zudem gibt es einen Fachvortrag zum Thema „Pflegebedürftig – Was nun?“. Die Veranstaltung läuft in der Zeit von 19 bis 21 Uhr an der Seestraße 2a in Rostrup. Anmeldungen unter Telefon 04403/9780.