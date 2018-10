Rostrup Ein letztes Mal im Jahr 2018 öffnete der Park der Gärten am Sonntag seine Pforten. Und von überall her strömten Pflanzenfreunde, Hobbyfotografen und Sonnenanbeter auf die Anlage an der Elmendorfer Straße in Rostrup. Um 11 Uhr war auf den Parkplätzen kaum mehr ein Stellplatz zu bekommen.

Kein Wunder: Denn in den schönsten Farben des Herbstes leuchteten die Blätter an den Bäumen – von Grün über Gelb bis Orange und Blutrot. Auf den Beeten blühten die letzten Astern in Violett, Rosen lockten mit Pink oder zartem Rosa. Auf dem Spielplatz tummelten sich die Kleinen, buddelten im Sand, genossen Rutschpartien. Auch auf dem Aussichtsturm wurde es eng. Der Blick von oben auf die Rasen- und Beetflächen – und den angrenzenden Golfplatz – war auch zu schön, um ihn sich entgehen zu lassen.

Bei Führungen erfuhren die Besucher Interessantes über Blumen, Grünpflanzen und Bäume. Auch, dass sich Laub hier heimischer Bäume ausschließlich gelb verfärbt.