Park Der Gärten: „Edelsteine des Gartens“ werden versteigert

Rostrup Taglilien oder botanisch ‚Hemerocallis’, sind äußerst blühfreudige und pflegeleichte Stauden. Vom berühmten Potsdamer Staudenzüchter Karl Foerster wurden sie deshalb einst auch als „Edelsteine des Gartens“ bezeichnet. Am Sonntag, 19. Juli, sind von 9.30 bis 18 Uhr wieder Pflanzenliebhaber zu einem Aktionstag rund um die vielfältige Staudengattung in den Park der Gärten eingeladen. Die Aktion „Taglilien im Park“ hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wahren Magneten nicht nur unter Staudenkennern der Region entwickelt.

Um 11 Uhr versteigert Park-Geschäftsführer Christian Wandscher unter der Bühnenkuppel moderne Besonderheiten meistbietend an die Besucher. Der gesamte Erlös dieser Auktion geht an den Park der Gärten.

Neben dieser Auktion gibt es einen Taglilien-Verkauf und fachliche Beratung. Wenn sich das Taglilien-Rondell zu einem der attraktivsten Quartiere für Staudenfreunde im Park entwickelt hat, so ist das in erster Linie dem Ehepaar Rupp zu verdanken.

Vor nunmehr fünfzehn Jahren begannen Hanne und Karl Rupp aus Schortens mit der Einrichtung, Pflege und Weiterführung der Taglilien-Präsentation im Park der Gärten. Ursprünglich in einem kleinen Beet angelegt wuchs die Pflanzung aufgrund zunehmender Beliebtheit rasant. Heute präsentiert der Park der Gärten in den insgesamt 12 Beeten des so genannten „Taglilien-Rondells“ die Entwicklung der Taglilien von 1893 bis heute mit insgesamt 550 Pflanzen, darunter befinden sich allein 149 historische Taglilien.

Wegen der großen Anzahl an historischen Sorten, erhielt das Taglilien-Rondell eine Auszeichnung von der Internationalen Amerikanischen Hemerocallis Gesellschaft (AHS) und ist nun als so genannter „Historic Garden“ anerkannt. Außerdem wurde das Taglilien-Rondell im Park der Gärten als AHS Display Garden, das heißt Internationaler AHS Schaugarten für Taglilien, anerkannt.

Das bedeutet, dass der Park der Gärten als erster anerkannter Taglilien „Display Garden“ außerhalb von Nordamerika und Kanada in die weltweite Übersicht von Display Gardens aufgenommen ist.

Weitere Informationen unter 04403/81960 oder www.park-der-gaerten.de.