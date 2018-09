Rostrup Äpfel soweit das Auge reicht: Am Mittwoch, 3. Oktober, ist „Der Apfeltag“ im Park der Gärten. In der Zeit von 9.30 bis 18 Uhr gibt es wieder an zahlreichen Ständen reichlich Gelegenheit zum Informieren und natürlich auch zum Kaufen. In einigen Gartenquartieren ziehen jetzt leuchtende Zieräpfel die Blicke auf sich. Muster von Obstspalieren und sogar eine Streuobstwiese warten ebenfalls darauf, im Park der Gärten entdeckt zu werden.

Die ganze Bandbreite der regionalen Apfelvielfalt eröffnet sich vor den Parkbesuchern im Rahmen einer Ausstellung mit mehr als 200 verschiedenen Apfelsorten.

Hierbei kann man Sorten mit klangvollen Namen entdecken, etwa Kaiser-Wilhelm, Prinz von Preußen, Geheimrat Oldenburg, Bismarckapfel, Schönherr von Nordhausen, oder Champagner-Renette.

Ausgewiesene Apfelexperten geben ihr Know-how direkt weiter – sei es in Vorträgen oder an den verschiedenen Beratungsständen. Pomologen bestimmen wieder mitgebrachte Äpfel gegen eine geringe Schutzgebühr (Zwei Euro je Sorte), drei Exemplare pro Sorte werden dafür benötigt.

Dr. Maria Will, Lehrkraft für besondere Aufgaben am Institut für Biologie und Umweltwissenschaften an der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg, gibt in ihrem Vortrag einen Einblick in historische Apfelmodelle und beleuchtet, inwieweit die immer frischen Früchte heute noch eine Rolle spielen.

Neben erntefrischem Obst werden auch wieder allerlei interessante Produkte rund um den Apfel verkauft, außerdem natürlich Apfelbäume und andere Obstgehölze.

Unter dem Zeltdach sorgt die „Farmhouse Jazz & Blues Band“ aus Niederlanden in der Zeit von 11 bis 16 Uhr für Stimmung auf der Parkbühne. Nach dem „Apfeltag“ hat der Park der Gärten noch bis einschließlich Sonntag, den 7. Oktober, regulär geöffnet.