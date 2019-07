Richtige Gartenpflege im Sommer

Rostrup Der sommerliche Garten ist in der Vorstellung vieler Menschen ein Genießergarten mit lauschigen Plätzen, Blüten in Hülle und Fülle, insektenfreundlich und voller leckerer Früchte. Um diese Freuden auch im eigenen Garten unbeschwert zu erleben, braucht es ein gutes Pflegekonzept. Das veränderte Sommerwetter, Wassermangel und hohe Temperaturen fordern von jedem Hausgärtner Strategien in der Gartenanlage und -bewirtschaftung, in der Auswahl der Pflanzen und besonders in der Bodenbewirtschaftung.

Die Niedersächsische Gartenakademie für Freizeitgärtner bietet an diesem Dienstag ein Seminar im Park der Gärten an, in dem gezeigt wird, wie Beete unter diesen Bedingungen angelegt und gepflegt werden, wie wertvolle Lebensräume erhalten und geschaffen werden, Feuchtigkeit im Boden gehalten wird, der Krankheitsdruck gemindert wird.

Das Seminar läuft von 14 bis 17 Uhr. Die Referentinnen sind Erika Brunken und Mechtild Ahlers von der Niedersächsischen Gartenakademie. Die Kosten für Teilnehmer betragen 42 € Euro (35 € Euro für Jahreskarteninhaber). Anmeldungen zum Seminar werden erbeten unter  Telefon 0 44 03/97 96 54 oder über die Homepage der Landwirtschaftskammer.