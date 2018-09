Bakum Knapp 8500 Gäste haben im vergangenen Jahr an Führungen des Vereins Tourist-Information Nordkreis Vechta teilgenommen. Das hat Geschäftsführerin Katharina Bornhorn auf der Mitgliederversammlung im Bakumer Heimathof den etwa 30 anwesenden Mitgliedern mitgeteilt. Fast täglich gingen neue Anfragen für Gästeführungen ein.

Die imposante Zahl spreche dabei für sich – die Gästeführer freuten sich in jedem Fall über den hohen Anklang, den ihre Arbeit finde. Aber auch das neue Radwegeleitsystem im Landkreis Vechta habe sich zu einem touristischen Magneten entwickelt. „Die Resonanz dazu ist überwiegend sehr positiv“, so Bornhorn. Die Radwanderkarte kann in den Rathäusern, im Buchhandel, in Fahrradläden und natürlich in den Tourist-Informationen der Region erworben werden. Das neue Tourbook ist vor knapp zwei Wochen erschienen und bereits am ersten Tag hat die Tourist-Info mehr als 80 Exemplare an Laufkundschaft herausgegeben. Ergänzend sind die Themenrouten auch im Internet verfügbar und downloadbar auf das Smartphone.

Bornhorn erläuterte den bald anstehenden Umzug der Tourist-Information in das Mobilitätsstation am Bahnhof in Vechta. Auch Neuigkeiten des Verbundes Oldenburger Münsterland in Bezug auf die Online- und Printmedien wurden abschließend kurz präsentiert.

Der Verein Tourist-Info Nordkreis Vechta besteht bereits seit mehr als 15 Jahren und setzt sich für die Tourismusförderung ein. Finanziert wird der Verein von den Städten und Gemeinden Bakum, Dinklage, Goldenstedt, Lohne, Vechta, Visbek und den derzeit 116 Mitglieder sowie durch einen Zuschuss vom Landkreis Vechta. Mitglied werden können alle Leistungsträger aus dem Tourismus wie zum Beispiel Hoteliers, Vermieter von Ferienwohnungen, Gästeführer – aber auch Privatpersonen und Einzelhandelsgeschäfte.

Vor der Versammlung hatten die Mitglieder die Möglichkeit, bei einem geführten Rundgang über das Gelände des Heimathofs in die Vergangenheit dieses geschichtsträchtigen Ortes einzutauchen. Mit viel Enthusiasmus und Humor hat Franz-Josef Göttke, Vorsitzender des Heimatvereins, dabei Anekdoten zum historischen Backhaus und dem Heuerhaus, das gerne für Hochzeiten genutzt wird, erzählt.

Begrüßt wurden die Mitglieder von Bürgermeister Tobias Averbeck, gleichzeitig 2. Vorsitzenden der Tourist-Info Nordkreis Vechta, der sich für die gute Zusammenarbeit zwischen dem Heimatverein und der Gemeinde bedankte.

Im Anschluss leitete der 1. Vorsitzende, Vechtas Bürgermeister Helmut Gels, durch den Abend und betonte, dass die Tourist-Information eine zentrale Anlaufstelle für Gäste und Einheimische sei und den Nordkreis Vechta nach außen repräsentiere.