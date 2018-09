Bakum /Schortens Tragischer Unfall in Bakum: Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer aus Schortens ist am Samstagnachmittag bei der Kollision mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Der Laster mit Kranaufbau hatte aus ungeklärter Ursache eine Stütze ausgefahren, die in den Gegenverkehr ragte. Der 48-jährige Lasterfahrer aus Werlte war laut Polizei gegen 13.15 Uhr auf der Essener Straße in Richtung Lüsche unterwegs, als es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer kam.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, teilt die Polizei weiter mit.