Übeltäter entsorgt Gärstoffe illegal

Bakum Mehrere Kubikmeter Gärstoffe sind am Mittwoch zwischen 13.25 und 20 Uhr im Bakumer Ortsteil Schledehausen, auf einem Feldweg (Verlängerung der Straße Fellage) illegal entsorgt. Der Tatort befindet sich in Sichtweite der Ortsumgehung Vechta (B 69, Anschlussstelle Vechta-Mitte). Nach bisherigen Ermittlungen könnte eine helle Sattelzugmaschine mit Tankauflieger in den Feldweg gefahren sein. Der Fahrer hat dort vermutlich das Ablassventil des Tankes geöffnet. Die sehr übelriechenden Gärstoffe verteilten sich auf mehrere Meter Länge, liefen aber nicht in den Graben. Hinweise an die Polizei unter Tel. 04441/9430.