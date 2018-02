Lüsche Die Polizei hat im Bakumer Ortsteil Lüsche (Kreis Vechta) am Dienstag um 11.40 Uhr einen 39-jährigen Schrottsammler aus den Niederlanden gestoppt, der mit seinem Klein-Lkw samt Anhänger auf der Essener Straße unterwegs war. Auf der Ladefläche des Anhängers wurde bei der Kontrolle zahlreicher Metallschrott aufgefunden. Auf Befragen gab der Fahrer an, dass er den Schrott in Holland gesammelt habe und ihn in Deutschland nur „durch die Gegend fahren würde“, denn er konnte den Beamten keine erforderliche Genehmigung zum Schrottsammeln vorlegen.

Im Klein-Lkw wurden dann etliche deutsche Kennzeichen aufgefunden, die ein Beleg dafür waren, dass der Niederländer seinen Schrott bei deutschen Autohäusern gesammelt hatte. Der Mann war kein Unbekannter: Er war bereits im März 2016 und im Juli 2017 aufgefallen. Auch damals hatte er keine Genehmigung. Gegen ihn wurde ein Bußgeld von 1000 Euro festgesetzt.