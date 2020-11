Neubau in Barßel: Notdurft stellt Besucher nicht mehr vor Problem

Barßel Der Bau des Toilettenhauses auf dem Hafengelände in Barßel in unmittelbarer Nähe des Traumspielparks nimmt Gestalt an. Auf einer Fläche vor der im Osthafen vor Anker liegenden Museumstalk „Angela von Barßel“ ist das Toilettengebäude in Form einer Containeranlage fast fertiggestellt. Derzeit werden die Außenverkleidung vorgenommen und die Außenanlagen hergerichtet.

Die nicht vorhandenen sanitären Anlagen waren in der Vergangenheit immer wieder in den Gremien der Gemeinde Barßel kontrovers diskutiert worden. Insbesondere ging es dabei um die Standortfrage nach dem Motto „kurze Wege für kurze Beine“ – auch für Menschen mit Behinderungen. Bei der Standortfrage war aber auch wichtig, dass die neuen sanitären Anlagen für alle Hafenbesucher da sind und nicht nur für die Besucher des Traumspielparks. Zum 1. Dezember sollen die Toiletten nutzbar sein.

Das Toilettenhaus hat getrennte Toiletten und Duschen und ist behindertengerecht ausgelegt. Die Gemeinde hat auch an die Hygienevorschriften gedacht. „Vor dem Toilettenhaus werden Desinfektionssäulen aufgestellt“, erklärt Bauamtsmitarbeiter Hartmut Willhaus.

Die Kosten für die sanitären Anlagen belaufen sich auf 220 000 Euro. Dafür erhält die Kommune aus dem Niedersächsischen Landesprogramm „Ziel 2“ für Fördergebiete einen Betrag von 73 Prozent.