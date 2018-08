Barßel Bei einem Verkehrsunfall in Barßel ist am Freitag, 24. August, gegen 15 Uhr ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Barßel leicht verletzt worden. Der Mann befuhr laut Polizei die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Elisabethfehn, als ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Barßel mit seinem Auto die Oldenburger Straße in Richtung Schleusenstraße überqueren wollte. Dabei übersah er den Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Den Schaden beziffert die Polizei auf circa 2000 Euro.