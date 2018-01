Barßel Drei Kinder/Jugendliche stehen im Verdacht, am Samstagnachmittag einen Schaukasten am Wohnmobilstellplatz am Barßeler Hafen mutwillig beschädigt zu haben. Das teilte jetzt die Polizei mit. Die Täter flüchteten zu Fuß bzw. mit Fahrrädern und wurden von Zeugen beobachtet. Wer weitere Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Barßel unter Telefon 04499/9430 zu melden.