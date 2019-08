Stühle vorsätzlich in Brand gesteckt

Barßel Vier Gartenstühle, die unter einem Baum an der Lange Straße in Barßel standen, sind am Dienstag, 30. Juli, gegen 18.59 Uhr vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Durch aufmerksame Zeugen konnte verhindert werden, dass auch der Baum in Brand geriet. Außerdem lieferten sie Hinweise, die es ermöglichten, einen 31-jährigen Barßeler als Tatverdächtigen zu ermitteln.