Barßel Eine Frau bekam am Wochenende in Barßel einen Anblick geboten, auf den sie wohl lieber verzichtet hätte. Am Sonntagnachmittag war sie gegen 16.15 Uhr auf einem Firmengelände an der Westmarkstraße in Barßel unterwegs. Dabei stieß sie laut Pressesprecherin Uta-Masami Bley von der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta auf einen vollkommen nackten Mann, der vor ihr mit seinem Genital herumwedelte und sich dann vom Tatort entfernte.

Beschrieben wird er als etwa 25 bis 27 Jahre alt, schlank und ca. 190 cm groß. Er hatte kurz rasierte, hellbraune Haare, keinen Bart, keine Brille, keine Tätowierung und auch ansonsten keine körperlichen Auffälligkeiten. Allerdings habe er sich bei seiner Flucht ein Fahrradtrikot angezogen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Täters. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Barßel unter der Telefonnummer 04499/9430.