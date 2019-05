Elisabethfehn Schnäppchenjagd auf rund zehn Kilometern. Die Schleusenstraße in Elisabethfehn verwandelte sich am Donnerstag nun schon zum 27. Mal in Folge zum Riesenflohmarkt am Elisabethfehnkanal. 50.000 Besucher aus ganz Deutschland und den benachbarten Ländern ließen es sich nicht nehmen, schon ab dem frühen Morgen über die Lange Meile zu flanieren. Sie sind auf der Suche nach Kleidung, außergewöhnlichen Möbelstücken oder Spielzeug. Einige von ihnen wollen aber auch einfach nur das Flohmarktflair genießen und an den zahlreichen Animationen teilhaben.

Mehr als 1500 Aussteller hatten unzählige Kostbarkeiten am Straßenrand platziert, die die Herzen von Trödelfans höher schlagen lassen. Schon den frühen Morgenstunden standen Kleidung, Geschirr, Bücher, Möbel, Spielzeug, Werkzeug, Holzarbeiten, Waschwannen, Bilder, Fahrräder und viele andere Gegenstände von den Ausstellern zum Kauf. Bei dem vielfältigen Angebot konnte jeder fündig werden. Auf der Suche nach verborgenen Schätzen ließen sich die Schnäppchenjäger nicht von dem dichten Gedränge abschrecken, um fündig zu werden.

„Wir sind fündig geworden. Unsere Tochter hat ein kleines Holzpferd bekommen“, sagten Christian und Silvia Flocken aus Detern. Sie wollten weiter suchen. Auf der Suche nach Dekoration für den Garten waren Susanne Roter und Madlen Ibelings aus Westoverledingen. „Wir kommen jedes Jahr und genießen die tolle Atmosphäre“, betonte Madlen Ibelings. Zum ersten Mal auf dem Flohmarkt war Lambertus Traute aus Tannenhausen. „Wir suchen alten Krimskrams für unsere Garten und für den Mühlenverein“, so das Ehepaar. Die Gruppe „Feuchte Banditen“ aus Harkebrügge kommen jedes Jahr, um ein Schnäppchen zu machen.

Veranstalter Claas Meyer sprach von einer gelungenen Veranstaltung. „Es hat überhaupt keinen Ärger gegeben. Alles ist friedlich verlaufen“, freute sich der Veranstalter. Für Sicherheit sorgte Security und Polizei. Nutznießer der Veranstaltung sind auch wieder die Vereine und Institutionen aus Elisabethfehn.