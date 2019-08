Unbekannte stehlen Fahrrad

Elisabethfehn Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 16. August, und Samstag, 24. August, gewaltsam in ein Nebengebäude an der Friesenstraße in Elisabethfehn gelangt und haben daraus ein schwarzes Damenfahrrad der Marke Westerheide entwendet. Der entstandene Schaden beträgt etwa 850 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Telefon 04499/9430) entgegen.