Zapfanlage und Bierfässer gestohlen

Harkebrügge Eine Zapfanlage samt zweier Bierfässer, eine Jägermeister-Zapfanlage und mehrere Barhocker wurden in der Zeit von Samstag, 23. Dezember, bis Donnerstag, 28. Dezember, aus einer unverschlossenen Gartenhütte an der Schulstraße in Harkebrügge gestohlen. Weiterhin fehlt ein sogenannter „Smoker“, der vor der Hütte abgestellt war. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehr als 2500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter Telefon 04499/9430 entgegen.