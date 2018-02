Neuland Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch, 28. Februar, gegen 3.15 Uhr ein Holzhaufen (Altholz eines Dachstuhls) an der Brinkstraße in Brand. Nach Angaben der Polizei konnte der Brand durch die Freiwillige Feuerwehr Barßel, die mit drei Fahrzeugen und 20 Kameraden vor Ort war, gelöscht werden. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefon 04499/9430 entgegen.