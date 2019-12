Fahrrad angezündet

Reekenfeld Ein Fahrrad wurde am Freitag zwischen 6.40 und 13.30 Uhr in Reekenfeld von bislang unbekannten Tätern angezündet. Das Fahrrad war an einer Bushaltestelle an der Pappelstraße in Reekenfeld abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter Telefon 04499/9430 entgegen.