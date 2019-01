Weitere Aufführungen

Gespielt wird das Stück „Blickschaden“ erneut am 25., 26. und 29. Januar sowie am 1., 2., 5., 8., 9., 15. und 16. Februar jeweils um 20 Uhr und an den Sonntagen 20., 27. Januar und 3., 10. und 17. Februar jeweils um 14.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Christa Staffa, Telefon 04499/472.