Vechta Die Spekulationen kochten schon hoch, als sich Rasta Vechta und Bayern München im Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga noch duellierten. Nun ist es offiziell: TJ Bray, überragender Spielmacher des Sensations-Aufsteigers aus dem Oldenburger Münsterland, wechselt zur neuen Saison zum Meister aus München.

„Ich denke, jeder bei Rasta und in Vechta gönnt ihm diesen neuen Vertrag beim Deutschen Meister und gratuliert von Herzen. Und dass TJ weiter in der Bundesliga spielen wird, spricht für die gute Entwicklung der Liga “, kommentiert Vechtas Clubboss Stefan Niemeyer.

Der US-Amerikaner spielt damit künftig auch in der Euroleague, dem wichtigsten europäischen Wettbewerb im Basketball. In der abgelaufenen Saison war er dank seiner starken Leistungen in das All-Star-Team der Liga gewählt worden. „Ich bin Rasta dankbar für ein tolles Jahr, in dem wir etwas Besonderes erreicht haben, was ich niemals vergessen werde. Auf uns hat oftmals niemand einen Pfifferling gesetzt, doch haben wir immer weiter gekämpft“, meint Bray zum Abschied.

In seinem letzten Spiel für Vechta, der dritten Niederlage im Halbfinale gegen die Münchner, hatte der 27-Jährige noch einmal eine überragende Visitenkarte bei seinem neuen Arbeitgeber hinterlegt. Bray traf zehn Dreier – und bewarb sich damit nachdrücklich für einen Wechsel zum Deutschen Meister.