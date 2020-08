Basketball-Bundesliga: Rasta Vechta hält Kapitän Josh Young

Vechta Gute Nachrichten für Rasta Vechta: Nach zahlreichen Abgängen steht in Kapitän Josh Young ein weiterer Stammspieler fest, der auch in der kommenden Saison für den Basketball-Bundesligisten spielt – es wird bereits seine fünfte sein. „Dass sich Josh wieder für Vechta entschieden hat, ist großartig für uns!“, freut sich der neue Rasta-Coach Thomas Päch: „Er ist ein toller Spieler mit einem tollen Charakter, den ich als Mensch sehr schätze.“

117 Spiele hat Young schon für Rasta in Bundesliga, 2. Liga und Champions League bestritten, in denen der 32-jährige Guard im Schnitt 11 Punkte verbuchte. „Bei Rasta beginnt jetzt eine neue Ära und ich bin dankbar, dass ich bei dem dabei sein kann, was jetzt kommt. In Vechta fühle ich mich schon seit drei Jahren Zuhause und ich freue mich auf die nächsten“, sagt Young. Auch Geschäftsführer Stefan Niemeyer freut sich angesichts der wenig rosigen finanziellen Lage über den Coup. „Ich bin wahnsinnig froh, dass er weiter unser Trikot tragen wird. Natürlich mussten wir uns dafür gewaltig strecken, aber dieser Mann ist es absolut wert!“