Vertrag Mit 34-Jährigem Basketballer Aufgelöst: Hamburg trennt sich von Ex-Oldenburger Freese

Hamburg Die Hamburg Towers haben den noch ein Jahr laufenden Vertrag mit Center Jannik Freese (34) aufgelöst. Dies geschah nach Angaben des Basketball-Bundesligisten einvernehmlich. Der gebürtige Oldenburger Freese, der im Laufe seiner Karriere unter anderem bei den EWE Baskets Oldenburg, Rasta Vechta und den Eisbären Bremerhaven gespielt hatte, war seit Anfang 2018 für die Hamburger aktiv, die damals noch Zweitligist waren. Mitte 2019 hatte er nach dem Aufstieg in die Bundesliga in Hamburg einen neuen Zweijahresvertrag unterschrieben, der parallel zum Profisport ein Wirtschaftsstudium an einer Hamburger Hochschule beinhaltete.

Trotz seines Ausscheidens bei den Towers setzt Freese dieses Studium fort. Dazu, ob der 2,11 große Akteur bei einem anderen Verein weiter Basketball spielt, machten die Towers keine Angaben. In der Saison 2019/20 war Freese in zehn Spielen zum Einsatz gekommen und hatte im Schnitt 8:26 Minuten auf dem Feld gestanden.