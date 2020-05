Corona: Johanniter mit Masken versorgt

Berne An Teamleiter Marco Fürst, stellvertretend für das Personal der Hausnotrufzen-trale, hat die Bernerin Jasmin Alfs 100 selbstgenähte Behelfsmasken überreicht. Insgesamt rund 50 Mitarbeiter sind in einem Teil der Bardenflether Johanniter-Station beschäftigt, um Anrufe aus ganz Niedersachsen entgegen zu nehmen oder technische Probleme bei Teilnehmern zu beheben.

„Auch wenn die Arbeit der Disponenten in Einzelbüros oder zu Hause räumlich getrennt stattfindet, so lässt sich der persönliche Kontakt bei der Schichtübergabe, der Einarbeitung oder wenn das Außendienstteam der Technik zu Reparaturen ausrücken muss, meistens nicht vermeiden“, sagt Mitarbeiter Henning Baum. „Man kann vieles digitalisieren und dezentralisieren, aber der hilfreiche Fingerzeig oder das direkte Eingreifen eines einarbeitenden Kollegen sind nicht zu ersetzen und oft schneller“, ist auch die Erfahrung von Marco Fürst. Besonders groß war darum die Freude über die schicken bunten Behelfsmasken, die Jasmin Alfs in stundenlanger Heimarbeit für das Team genäht hat.

Nachdem die Corona-Krise Berne erreicht hatte, entschied sich die Hobbyschneiderin spontan zu helfen. Nahezu alle der von der Hausnotrufzentrale Betreuten gehören schließlich zur Risikogruppe, so ihre Motivation. Beim Teamleiter, den sie fragte, bevor sie sich an die Arbeit machte, rannte sie mit ihrem Angebot offene Türen ein.

Quadratmeterweise wurde anschließend Stoff geschnitten. Rund 20 Minuten dauerte das Nähen einer Maske. Das nötige Schnittmuster hatte sich die dreifache Mutter kostenlos aus dem Internet heruntergeladen. „Die Masken waren schnell genäht, nur an die Gummibänder war schwierig ranzukommen. Es gab dort extreme Lieferschwierigkeiten. Somit wurde kurzerhand im gesamten Freundes- und Bekanntenkreis nach Gummibändern zum Einnähen gefragt“, verrät Jasmin Alfs. Ein kleines Dankeschön für die tolle Arbeit der Hobbyschneiderin ließen sich Marco Fürst und sein Team natürlich nicht nehmen.