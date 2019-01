Berne Lieber einmal mehr prüfen sollten Bürger Emails, die vermeintlich aus dem Berner Rathaus verschickt wurden. Schon seit einigen Monaten verschicken unbekannte Absender Nachrichten unter dem Namen von Gemeindemitarbeitern mit angeblichen Rechnungen oder anderen Anhängen.

Werden diese angeklickt und geöffnet, infiziert sich der Rechner mit einem Computervirus. „Im Moment werden wieder viele von diesen Emails verschickt, auch angeblich in meinem Namen“, erklärt Fachbereichsleiter Michael Heibült. Er habe schon Rückmeldungen von Betroffenen bekommen. Die Mails würden an Ratsmitglieder, Gewerbetreibende und andere Bürger verschickt. Werden die Anhänge geöffnet, installiert sich der Virus. Die Gemeinde Berne rät deshalb dazu, jede Email aus dem Rathaus genau in Augenschein zu nehmen. Oft würden bei den gefälschten Nachrichten Rechtschreibfehler, seltsame Formulierungen oder Formatierungsfehler auffallen. „Bei den gefälschten Emails in meinem Namen wurde zum Beispiel vom Du zum Sie gewechselt“, berichtet Heibült. Man solle sich immer genau ansehen, ob der Absender echt sei und ob der Betreff in der Mail eine persönliche Relevanz habe. Auf keinen Fall sollte man auf die Mails antworten, auch wenn man sich ärgert, empfiehlt die Gemeinde Berne auf ihrer Internetseite. Durch eine Antwort würden die Betrüger darin bekräftigt, dass die Emailadresse regelmäßig genutzt wird. Als Folge könnten die Nutzer dann in Zukunft noch mehr Spam-Nachrichten oder betrügerische Mails erhalten.

Mehr Infos unter www.berne.de