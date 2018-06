Berne Mit 1,79 Promille Atemalkoholkonzentration wurde am Freitag gegen 22.20 ein 41-Jähriger aus Berne am Steuer eines Autos auf der Harmenhauser Straße erwischt. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an, beschlagnahmte den Führerschein und stellte die Fahrzeugschlüssel sicher.