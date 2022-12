Recht: Mancher muss auch Silvester arbeiten

Bremen Halber Tag, ganzer Tag oder gar nicht arbeiten? Was ist mit Heiligabend und Silvester? Grundsätzlich gilt: Der 24. und der 31. Dezember sind keine Feiertage. Wer keinen Urlaub hat, muss also in der Regel arbeiten. Ausnahmen können aber in Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag selbst festgelegt sein, so die Arbeitnehmerkammer Bremen.

Wie der DGB Rechtsschutz erklärt, sei an Heiligabend und Silvester in vielen Tarifverträgen zum Teil wenigstens nur ein halber Arbeitstag vorgesehen. In diesem Jahr fallen Heiligabend und Silvester aber ohnehin auf einen Samstag.

Unter Umständen bestehe für die beiden Tage generell auch ein Freizeitanspruch durch die sogenannte „betrieblichen Übung“. Waren Beschäftigte in den vergangenen Jahren wiederholt an diesen Tagen freigestellt, können sie sich auf einen Anspruch berufen. Das Verhalten des Arbeitgebers lasse auf einen entsprechenden Bindungswillen schließen. Das gilt aber nur, wenn der Arbeitgeber zuvor keinen Vorbehalt gegen diese rechtliche Folge erklärt hat.

Klar ist: Manche Menschen müssen voll arbeiten – etwa bei Polizei oder Krankenhaus. Wer arbeiten muss, der bekommt dafür Ersatzruhetage.