Emden Die Hochschule Emden/Leer erhält eine Förderung in Höhe von 1,1 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ein Forschungsteam der Abteilung Elektrotechnik und Informatik beschäftigt sich in den kommenden Jahren mit der Frage, wie der Anteil erneuerbarer Energien im deutschen Stromnetz erhöht werden kann? Am Projekt „ofVerte LeitStand“ sind auch die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg sowie EWE-Netz beteiligt.

Mit dem Einzug der erneuerbaren Energien in die Verteilnetze sei die Herausforderung, diese zu überwachen und steuern, deutlich gewachsen, heißt es in der Pressemitteilung der Hochschule. Die bestehenden Netzleitsysteme müssen dafür erweitert und umgebaut werden. Auch wenn heute von „Smart Grids“ oder auch „intelligenten Stromnetzen“ die Rede ist, im Verteilnetz tappt man bei der tatsächlichen Netzsituation oft noch im Dunkeln, wie Prof. Rolink vom Fachbereich Technik erklärt. „Bisherige Netzleitsysteme waren eher passiv“, so der Professor, der zuvor in der Energiebranche tätig war.

„Durch die erneuerbaren Energien ist eine wesentliche aktive, also steuerbare Komponente hinzugekommen.“ Unter dem Titel „ofVerte LeitStand“ wollen Johannes Rolink und der wissenschaftliche Mitarbeiter Philipp Heeren gemeinsam mit den Kollegen aus Hamburg und Oldenburg ein Testsystem entwickeln. Dieses soll ein von Grund auf neu konzipiertes Netzleitsystem unter Einbezug aktueller Technik im Labormaßstab darstellen. „Zur Umsetzung des Systems möchten wir vor allem auf etablierte Produkte und Konzepte aus anderen Bereichen, wie beispielsweise der Industrie, zurückgreifen“, betont Heeren. „Wir verbinden Nachhaltigkeit und den Bereich Automatisierungstechnik“, so Rolink.