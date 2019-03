Goslar Der für die Schulen in Niedersachsen zuständige Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) zeigt sich offen für den Vorschlag, allgemeinbildende Informatik als Pflichtfach an Schulen einzuführen. Mit einem entsprechenden Vorstoß hat Dr. Wolfgang Schimpf, Vorsitzender der Vereinigung der Direktorinnen und Direktoren der niedersächsischen Gymnasien, am Dienstagnachmittag die Jahreshauptversammlung des Vereins eröffnet, in dem die Leitungen von 185 der 224 niedersächsischen Gymnasien organisiert sind.

Vor mehr als 100 Schuldirektoren aus ganz Niedersachsen sprach der Leiter des Göttinger Max-Planck-Gymnasiums zum Auftakt der Tagung in Goslar von der „Befähigung zu digitaler Mündigkeit“. Glasfaserkabel und verlässliche Infrastruktur bildeten die Voraussetzungen wie Stromleitungen im Haus. „Damit aber das Licht brennt, müssen Schulträger auf Mindeststandards für die digitale Infrastruktur verpflichtet werden und eine dauerhafte professionelle Systemadministration muss selbstverständlich sein“, forderte der Oberstudiendirektor. Gleichzeitig benötigten die „Akteure des Wandels“, die Lehrer also, entsprechende Fortbildungen, „damit sie den neuen Anforderungen gewachsen sind“. Bestimmte Unterrichtsziele seien mit digitalen Endgeräten und Anwendungen zweifelsfrei besser zu erreichen. „Wenn wir unsere Schüler aber auch mit der nötigen Abwehrkraft gegenüber den Entmündigungsversuchen der digitalisierten Gesellschaft ausstatten wollen, dann brauchen wir zum Beispiel allgemeinbildende Informatik als Pflichtfach.“ Es reiche nicht, das glitzernde Fahrzeug bedienen zu können, „wir müssen in der Schule auch auf den Blick unter die Motorhaube bestehen“, sagte Schimpf. Schüler müssten wissen, welche Chancen, aber auch Risiken und Gefahren in der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung lägen.

Laut Kultusminister Tonne, der für ein Grußwort nach Goslar gekommen war, werden entsprechende Pläne derzeit in seinem Haus bereits geprüft. „Wir arbeiten daran, das Fach Informatik nachhaltig zu stärken“, betonte Tonne bereits im Vorfeld der Tagung gegenüber dieser Zeitung.

Das Kultusministerium setze eine Kommission aus Experten aus dem eigenen Haus sowie Vertretern aus der fachdidaktischen Lehr- und Lernforschung ein. „Denn es besteht kein Zweifel, dass wir trotz aller bereits ergriffenen Maßnahmen unsere Schülerinnen und Schüler noch besser auf den Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien vorbereiten müssen“, erklärte der Minister vor den Gymnasialdirektoren.