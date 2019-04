Hannover Der Schulversuch Sprint (kurz für Sprach- und Integrationsprojekt) wird zum Regelangebot an den berufsbildenden Schulen in Niedersachsen. Das sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Bereits zum kommenden Schuljahr solle das Projekt an allen öffentlichen berufsbildenden Schulen eingeführt werden. „Wir holen Sprint aus dem Versuchsstatus heraus und machen es zum dauerhaften Angebot an den berufsbildenden Schulen“, sagte Tonne. Dazu will Tonne mittelfristig das Schulgesetz ändern, allerdings soll der Umstieg schneller passieren: „Wir wollen mit einer Vorgriffsregelung bereits zum August einen nahtlosen Übergang schaffen“, sagte der SPD-Politiker.

Dauerhaft will das Land die Module in der neu konzipieren zweijährigen Berufseinstiegsschule (BES) verankern. „Sprint und Sprint-Dual wurden 2015 und 2016 in einer akuten Drucksituation geschaffen und haben sich als Glücksgriffe für die berufsbildenden Schulen und die Jugendlichen erwiesen“, sagte Tonne. Beide Programme hätten sich als Brücke in Teilhabe und Beschäftigung bewährt, diesen Erfolg werde man sichern.

Mit den sinkenden Flüchtlingszahlen war auch der Bedarf an Sprint gesunken. Waren zwischenzeitlich rund 4000 Jugendliche in den Kursen, sind es aktuell etwa 1400. Gleichwohl bleibe das schulische Sprach- und Integrationsangebot wichtig, betonte Tonne. So sollen eingereiste Jugendliche und Heranwachsende mit erhöhtem Sprachförderbedarf gemeinsam die BES-Klasse 1 besuchen, die BES 2 („Sprint-Dual“) richtet sich an eingereiste Jugendliche, die eine betriebliche Ausbildung anstreben. Tonne verspricht sich von der Verbindung von BES und Sprint vor allem eine „hohe Durchlässigkeit“, Schüler sollen auch während des Schuljahres wechseln können.

Für die zunächst befristet eingestellten Mitarbeiter bedeutet der Wechsel allerdings teilweise das Aus, denn übernommen wurden bislang nur Pädagogen. „Es wird nicht für alle Beschäftigten ein Angebot geben können, denn es sind Fachkräfte, aber nicht unbedingt Lehrkräfte“, sagte Tonne.