Oldenburg Mit dem Start in das Wintersemester 2019/20 nehmen erstmals 80 statt bisher 40 Studierende der Humanmedizin an der Universität Oldenburg ihr Studium auf. Den zeitnahen Ausbau der Studienplatzkapazitäten hatte der niedersächsische Landtag im vergangenen Jahr beschlossen.

„Uns erfüllt es mit Freude und Stolz, heute 80 neue Studierende begrüßen zu können. So kommen wir unserem Ziel einer hoch qualifizierten medizinischen Versorgung in der Nordwestregion wiederum einen Schritt näher“, sagte Professor Dr. Hans Gerd Nothwang, Dekan der Fakultät VI Medizin und Gesundheitswissenschaften, anlässlich der Begrüßung der angehenden Mediziner. Die Verdoppelung der Erstsemesterplätze sei für die Universität gleichermaßen Anerkennung und Antrieb. Um künftig die vom Land vorgesehenen 200 humanmedizinischen Studienplätze in Oldenburg bereitstellen zu können, bedürfe es weiterhin vieler gemeinsamer Anstrengungen, unterstrich Nothwang.

Die Fakultät verzeichnet aktuell insgesamt 365 Studierende im Studiengang Humanmedizin, davon 340 im Modellstudiengang mit Studienziel Staatsexamen, 25 sind zur Promotion eingeschrieben.