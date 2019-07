Oldenburg Der Informatiker und ehemalige Vizepräsident der Universität Oldenburg Prof. Dr. Peter Gorny ist am 1. Juli im Alter von 84 Jahren verstorben. Dies teilte die Universität am Mittwoch mit.

Gorny lehrte und forschte seit 1973 an der Uni Oldenburg und setzte dies auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2000 fort. Zu seinen Schwerpunkten gehörten unter anderem die Informatik im Bildungswesen sowie die Interaktion von Mensch und Computer. Zu Beginn der 1980er Jahre setzte er sich als Vizepräsident (1982-1984) und als Mitglied einer Aufbaukommission für den Aufbau der Oldenburger Informatik ein.

Gorny war Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes und absolvierte ein Bauingenieurstudium an der TU Hannover, wo er auch seine wissenschaftliche Karriere als Assistent begann. Ende der 1960er Jahre wechselte er an die Ruhr-Universität Bochum. Nach der Promotion erhielt er 1973 den Ruf auf die Professur für Angewandte Informatik an der neu gegründeten Universität Oldenburg und wurde in dieser Funktion Leiter des regionalen Rechenzentrums Oldenburg/Osnabrück. Gorny war zudem Gründungsmitglied des Informatik-Instituts OFFIS.