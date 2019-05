Oldenburg Sommerferien: Das sind sechs Wochen Freizeit. Keine Hausaufgaben, Diktate oder Projektwochen – der Traum aller Schülerinnen und Schüler. Damit die schöne Freizeit auf Dauer aber nicht langweilig wird, bieten Städte und Gemeinden im Oldenburger Land zahlreiche Veranstaltungen im Ferienpass an. Wir bieten eine kleine Übersicht (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Ferienpass Apen

Rund 60 Veranstaltungen erwarten die Schülerinnen und Schüler in Apen. Die Ferienpässe wurden an den Schulen verteilt und sind im Rathaus erhältlich. Anmeldungen sind über den Anmeldebogen im Ferienpass oder online unter www.unser-ferienprogramm.de/apen möglich. Die Anmeldefrist läuft zum 10. Juni ab.

Ferienpass Brake

Die Stadt Brake wartet im Ferienpass mit 60 Veranstaltungen auf. Der Ferienpass ist im Bürgerservice im Rathaus, im Jugendtreff am Philosophenweg sowie bei der Touristinformation an der Kaje erhältlich.

Ferienpass Butjadingen

In Butjadingen kostet der Ferienpass 3 Euro und enthält Gutscheine im Wert von rund 40 Euro. 52 Veranstaltungen sind Teil des Ferienpasses. Der Verkauf beginnt am 3. Juni im Rathaus. Die Anmeldebögen müssen zwischen Samstag, 15. Juni und Freitag, 28. Juni, im Rathaus abgegeben werden.

Ferienpass Dötlingen

Für die 53 Veranstaltungen des Ferienpasses Dötlingen kann man sich nur noch bis Mittwoch, 5. Juni, anmelden. Das Ferienpassheft ist im Neerstedter Rathaus sowie in den Jugendhäusern verfügbar. Informationen gibt es auch per Mail an ferienpass@doetlingen.de oder unter www.doetlingen.ferienprogramm-online.de.

Ferienpass Elsfleth

53 Veranstaltungen bietet das Touristikbüro den Schülerinnen und Schülern in diesem Jahr. Anmeldungen müssen bis Mittwoch, 12. Juni, online unter www.elsfleth.de oder mit dem Anmeldezettel des Ferienspaßflyers erledigt sein. Der Ferienpass wird dann am Dienstag, 25. Juni, im Touristikbüro ausgegeben.

Ferienpass Friesoythe

Anmeldungen für den Ferienpass sind ab Mittwoch, 12. Juni, möglich. Die Veranstaltungen werden dann online unter friesoythe.feripro.de zu sehen sein.

Ferienpass Ganderkesee

Die Anmeldefrist für den Ferienpass Ganderkesee ist leider schon abgelaufen.

Ferienpass Großenkneten

Der Ferienpass liegt in den Jugendhäusern, Schulen und Rathäusern aus und enthält 113 Angebote. Er ist auch online verfügbar. Der Anmeldezettel ist bis Freitag, 31. Mai, bei der Jugendpflege abzugeben, persönlich, per E-Mail, Fax (04435/6490) oder per Post.

Ferienpass Hatten

Kinder ab sechs Jahre können in der Gemeinde Hatten in diesem Jahr an rund 100 Veranstaltungen teilnehmen. Ferienpässe sind in den Bürger-Service-Büros in Kirchhatten und Sandkrug sowie in den Kinder- und Jugendhäusern der Gemeinde kostenlos erhältlich. Die Anmeldefrist endet am Montag, 10. Juni, danach werden die Plätze im elektronischen Losverfahren ausgelost.

Ferienpass Jade

Der Ferienpass ist nur noch online über die Webseite der Gemeinde Jade abrufbar. Die Anmeldungen zu den Veranstaltungen müssen mit einem von der Webseite ausgedruckten Formular bis Montag, 17. Juni, im Rathaus abgegeben werden.

Ferienpass Jever

Es gibt einen gemeinsamen Ferienpass der Städte Jever und Schortens. Mindestens 158 Veranstaltungen werden angeboten. Zwischen Montag, 3. Juni, sind diese online abrufbar. Buchungen sind ab Sonntag, 16, Juni, 12 Uhr, ebenfalls online möglich.

Ferienpass Nordenham

Der Ferienpass ist erstmals nur online verfügbar. Anmeldungen sind persönlich bei der städtischen Jugendarbeit in der Jahnhalle oder im Kinder- und Jugendhaus Einswarden oder online unter www.ferienpass-nordenham.de möglich.

Ferienpass Oldenburg

Auch in Oldenburg ist der Ferienpass nur online erhältlich. Bis zum 2. Juni muss die Wunschliste unter https://www.ferienpass-oldenburg.de ausgefüllt sein. Die Zuteilung läuft vom 3. bis 5. Juni, bezahlt werden muss bis zum 23. Juni. In Oldenburg gibt es mehr als 600 Angebote für die Schülerinnen und Schüler.

Ferienpass Rastede

Die Anmeldefrist für den Ferienpass Rastede ist leider schon abgelaufen.

Ferienpass Sande

Der Ferienpass heißt in Sande Freizeitpasse – und er verspricht extra lange Ferien: In Sande sind 69 Aktionen bis in den November hinein geplant. Der Freizeitpass ist ausschließlich online verfügbar, ab 3. Juni sind Anmeldungen dort möglich. Am Freitag, 14. Juni, werden die Plätze ausgelost.

Ferienpass Schortens

Es gibt einen gemeinsamen Ferienpass der Städte Jever und Schortens. Mindestens 158 Veranstaltungen werden angeboten. Zwischen Montag, 3. Juni, sind diese online abrufbar. Buchungen sind ab Sonntag, 16, Juni, 12 Uhr, ebenfalls online möglich.

Ferienpass Stadland

Der Ferienpass ist im Rathaus, im Jugendzentrum Rodenkirchen, im Seefelder Mühlenbüro sowie im Kinderhort der Grundschule Schwei erhältlich und gilt nur für Kinder aus der Gemeinde Stadland.

Ferienpass Varel

Die Anmeldefrist für den Ferienpass Ganderkesee ist leider schon abgelaufen. Ab Donnerstag, 27. Juni, werden bis dahin noch nicht gebuchte Plätze angeboten.

Ferienpass Wiefelstede

Ein breites Angebot bietet mit 100 Aktionen die Gemeinde Wiefelstede an. Das Programm ist unter www.wiefelstede.ferienprogramm-online.de online erreichbar. Anmeldungen sind online, aber auch über den Anmeldebogen im Ferienpass möglich. Der liegt im Büro der Gemeindejugendpflege in Wiefelstede und im Mehrgenerationenhaus „Casa“ in Metjendorf aus.

Ferienpass Wildeshausen

Unter dem Motto „Keine Langeweile in den Sommerferien“ bietet der Stadtjugendring Wildeshausen knapp 70 Aktionen an. Anmeldungen sind online hier bis zum 13. Juni möglich.

