Oldenburg Der IT-Ausfall an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg ist für die meisten Studenten glimpflich verlaufen. „So schlimm wie an der Universität Gießen war es Gott sei Dank nicht“, sagte der 22-jährige Philosophiestudent Christoph Klose. Dort war Anfang Dezember durch einen Hacker-Angriff die IT-Infrastruktur zusammengebrochen. „Wir haben uns viel mehr Sorgen gemacht und waren dann sehr erleichtert, als wieder alles lief“, meinte am Donnerstag Germanistikstudent Marcus Coordes aus Jever.

Massiver Ausfall An Der Uni Oldenburg Was die IT-Störung für die Studenten bedeutet

Am Dienstagvormittag war ein Großteil der IT-Infrastruktur der Universität Oldenburg ausgefallen. Betroffen waren oder sind unter anderem das Mailsystem, die Homepage der Hochschule, das Online-Portal „Stud.IP“, der drahtlose Internetzugang auf dem Campus und die Uni-Cloud, in der Daten gespeichert werden können. Die meisten Störungen konnten durch den IT-Dienst der Universität Oldenburg und externe Dienstleister behoben werden. „Alle großen Dinge laufen wieder“, berichtete Uni-Pressesprecherin Corinna Dahm-Brey. Im Moment seien lediglich ein paar interne IT-Services nicht erreichbar, doch diese Dienste würden „nach und nach“ wieder zur Verfügung gestellt werden.

Dieser Darstellung widersprachen einige Studenten. Die Uni-Cloud stehe zurzeit nicht zur Verfügung, zudem gebe es beim Laden einiger Seiten nach wie vor Fehlermeldungen. Auf der Internetseite uol.de/itdienste kann eingesehen werden, welche Dienste aktuell betroffen sind. Darunter befanden sich zu Redaktionsschluss etwa Teile des Bibliothekssystems, das Portal der Universitätsverwaltung und der Service zur Passwortänderung.

Ursache des Problems war laut Universität ein technischer Defekt im Zusammenspiel zwischen dem sogenannten Virtualisierungssystem und dem zugeordneten Speichersystem. Vergleichbar ist das mit einem PC, auf dem gleichzeitig zwei virtuelle Systeme laufen und bei dem auf beiden Systemen parallel gearbeitet werden kann, so beschreibt die Presseabteilung der Uni den Begriff.

Kleinere Störungen im studentischen Alltag blieben indes nicht aus. „Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir heute einen Kurztest schreiben oder nicht“, schilderte Lena Schindler. Die 22-Jährige studiert Kunst und Medien sowie Philosophie an der Carl-von-Ossietzky-Universität. „Normalerweise fange ich zwei Tage vorher an zu lernen, aber so konnte ich weder auf die Unterlagen zugreifen, noch mit meinem Dozenten Kontakt aufnehmen, da Stud.IP nicht zur Verfügung stand.“

Ein Dozent sah sich gezwungen, im Seminar auf Altbewährtes zurückzugreifen: „Wir konnten die Präsentation nicht runterladen, aber dank des Tageslichtprojektors normal arbeiten“, erzählte die 19-jährige Sonderpädagogik-Studentin Lea Mußhoff aus Oldenburg.

Auch die Landesmuseen in Oldenburg waren am Donnerstag beim Empfangen und Senden von Mails noch nicht ganz frei von Mail-Problemen, denn die IT ist mit dem Uni-Netzwerk verbunden. Nach Angaben von Dahm-Brey betreut die Universität im Auftrag des Landes Niedersachsen als Dienstleister das Mailsystem, den Internetzugang und das von dem Vorfall nicht betroffene Speichersystem der Landesmuseen.

Nicht betroffen von der Störung war die Jade Hochschule, mit der die Uni Oldenburg laut Dahm-Brey eine Kooperation hat.