Oldenburg Was gebe ich meinen Kindern zum Frühstück mit in den Kindergarten? Wie kann man frisches Frühstück einfach herstellen? Und wie lassen sich Jungen und Mädchen in die Essensvorbereitung einbeziehen? Beim „Käffchen?!“ mit Ulrich Schönborn, Mitglied der NWZ-Chefredaktion, stellt die NWZ-Mitarbeiterin Sylvia Bruns das Projekt „Frisches Frühstück“ von „Muddis kochen“ vor.

Ab Samstag, 14. März, können sich Kindergärten zur Teilnahme am Projekt bewerben.

Alle weiteren Infos gibt es auf „Muddis kochen“