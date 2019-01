Oldenburg Die neue Pflegekammer in Niedersachsen ist erst wenige Monate alt, steckt aber bereits mitten in ihrer ersten Krise. Ein Grund ist die umstrittene Beitragsordnung, die allerdings schon eilig überarbeitet wurde. Doch damit ist die Kritik nicht verstummt, in einer Online-Petition sprechen sich mittlerweile mehr als 44 000 Unterstützer für die Abschaffung der Pflegekammer aus. Der Landtag in Hannover zählte unlängst 4545 überwiegend ablehnende Zuschriften zur Pflegekammer und die Kammer selbst 4777 Protestbriefe. Im Sozialministerium, welches die Fachaufsicht über die Kammer hat, sind aus Protest inzwischen etwa 3600 Schreiben eingegangen.

Die NWZ greift die Debatte um die Pflegekammer am Donnerstag, 31. Januar, im Rahmen einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion auf. Beginn ist um 19 Uhr im NWZ-Medienhaus an der Peterstraße 28-34.

Ihre Teilnahme fürs Podium zugesagt haben Sandra Mehmecke, Präsidentin der Pflegekammer Niedersachsen, Esther Binar, Krankenschwester und Pflegedienstleiterin bei „triage – außerklinische Intensivpflege GmbH“, Oldenburg, und Mitstreiterin der Online-Petition „Nein zur Pflegekammer 2018 Niedersachsen“, der Bremer Pflegeforscher Prof. Dr. Stefan Görres sowie Alexander Jorde aus Hildesheim, Auszubildender in der Gesundheits- und Krankenpflege. Er wurde bekannt durch seinen Auftritt in der ARD-Wahlarena im Jahr 2017, in der er im Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die Missstände in der Pflege aufmerksam machte.

Außerdem mit auf dem Podium: Kai Boeddinghaus, Geschäftsführer des Bundesverbandes für freie Kammern. Während Professor Görres und Pflege-Azubi Jorde die Pflegekammer an sich und somit die Positionen von Kammer-Präsidentin Mehmecke überwiegend unterstützen, setzen die Krankenschwester und Petitions-Befürworterin Binar sowie der Chef des Verbandes für freie Kammern, Boeddinghaus, die Kontrapunkte und fordern die Abschaffung der niedersächsischen Pflegekammer in ihrer jetzigen Form. Als einer der Hauptkritikpunkte gilt die Zwangsmitgliedschaft der etwa 80 000 bis 95 000 Pflegefachkräfte in Niedersachsen mit Abschlüssen in der Alten-, Gesundheits- und Kranken- sowie in der Kinderkrankenpflege.

Die Moderation übernimmt Lars Laue, NWZ-Landeskorrespondent in Hannover. Nach einer kurzen Einführungsrunde wird es ausreichend Zeit für Fragen aus dem Publikum geben.