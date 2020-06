Auch Strecke Bremen Oldenburg Betroffen: Baum auf Oberleitung bei Achim – Zugverkehr gestört

Achim /Bremen Der Bahnverkehr zwischen Bremen und Hannover sowie zwischen Bremen und Oldenburg ist am Donnerstagabend gestört. Grund sind Schäden an einer Oberleitung bei Achim. Bäume waren dort am späten Nachmittag durch stürmische Böen auf die Leitung gestürzt und hatten zunächst die Verbindung zwischen Hannover und Bremen unterbrochen. Sowohl ein Güter- als auch ein Personenzug mussten laut Meldung des Portals Nonstop News ihre Fahrt unmittelbar vor der Unglücksstelle stoppen.

Am Abend ist die Strecke zwar wieder freigegeben worden, doch es könne vereinzelt immer noch zu Ausfällen oder Verzögerungen kommen, sagte Stephanie Nölke, Sprecherin bei der Nordwest-Bahn. Bis zum Samstagmorgen sollten aber auch diese Störungen nicht mehr vorkommen.

