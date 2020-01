Bakum Mehr als 200 Feuerwehrleute sowie Helfer von Technischem Hilfswerk (THW), Malteser und Deutschem Roten Kreuz (DRK) waren an der Bekämpfung des Feuers in einem Strohballenlager bei Bakum (Kreis Vechta) beteiligt. Erst am Mittwochmorgen, mehr als 29 Stunden nach dem Ausbruch des Feuers, konnte „Feuer aus“ gemeldet werden, sagte Feuerwehr-Pressesprecher Jens Lindemann.

„Jetzt heißt es aufräumen“, sagte Lindemann. Die Fahrzeuge und das technische Gerät müssten wieder in einen einsatzbereiten Zustand versetzt werden, Gerät und Schläuche von den Wasserentnahmestellen eingesammelt werden. Wegen des langwierigen Einsatzes mussten die Einsatzkräfte regelmäßig ausgetauscht werden. Beteiligt waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Bakum die Wehren aus Lüsche, Langförden, Visbek, Schwichteler, Dinklage, Vechta, Vörden, Brockdorf, Südlohne, Steinfeld und Lutten, das THW aus Lohne, Quakenbrück und Bassum, die DRK-Bereitschaft Vechta und die Malteser.

Die während des Brandeinsatzes gesperrte Kreisstraße wurde am Vormittag wieder freigegeben. Die Warnung der Bevölkerung, Fenster und Türen geschlossen zu halten, war bereits am Dienstagabend aufgehoben worden. Brandermittler nahmen am Mittwoch die Suche nach der Ursache auf. Die Feuerwehren und Helfer hatten das brennende Stroh aus der Halle geschafft, um es auf angrenzenden Feldern abzulöschen.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren der Region sind in Sachen Dauereinsätze leidgeprüft. Nach dem Moorbrand bei Meppen 2018 und den Wald- und Flächenbränden des Vorjahres fiel der erste Großeinsatz des Jahres 2020 freilich in einen Wintermonat.