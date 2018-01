Berlin Zahlreiche Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter an Silvester haben bundesweit große Empörung ausgelöst. „Es ist unfassbar, dass Helfer derartig angegriffen werden“, teilte der Berliner Polizeipräsident, Klaus Kandt, am Dienstag auf Twitter mit.

Der Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Baden-Württemberg, Hans-Jürgen Kirstein, sagte: „Gewalt gegen Polizei ist auch Gewalt gegen unsere Gesellschaft.“ Mehrere Politiker forderten harte Strafen für die Übeltäter.

In Deutschland wurden Sanitäter und Feuerwehrleute bedroht sowie Polizeibeamte mit Böllern, Flaschen und Steinen beworfen. Mehrere Polizisten wurden verletzt, etwa in Nordrhein-Westfalen und in Stuttgart. „Das ist eine Aggressivität, die wir in den letzten Jahren noch nicht erlebt haben“, sagte der Brandleiter der Berliner Feuerwehr, Wilfried Gräfling, am Dienstag.

In Berlin gipfelten die Übergriffe laut Gräfling in der Bedrohung von Rettungssanitätern: Ein Mann unter Drogeneinfluss habe der Besatzung eines Rettungswagens eine Schusswaffe vorgehalten. Polizisten stellten die scharfe Waffe später sicher. Am Neujahrsabend schossen zudem Jugendliche in Berlin mit Schreckschusswaffen auf zwei Streifenwagen – sie entkamen.

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) teilte mit, es sei „höchste Zeit, Rettungskräfte wirkungsvoller zu schützen“: „Die Angriffe in der Silvesternacht sind leider keine Ausnahmen.“

Auch in Frankreich löste Gewalt gegen die Polizei eine Debatte aus. Nach einer Prügelattacke auf zwei Polizisten in der Silvesternacht sprach Präsident Emmanuel Macron von „Lynchjustiz“.