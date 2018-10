600 Millionen Euro Schaden bei Lürssen-Werft

Bremen Mitte September gab es in der Lürssen-Werft in Bremen-Vegesack einen Großbrand. Gut drei Tage brauchte die Feuerwehr, bis sie die Flammen gelöscht hatte. Die Ermittlungen, wie es zum Ausbruch des Brands auf der 150 Meter langen Luxusjacht und auf dem Schwimmdock kam, dauern an.

Die Ursache wird auch die Versicherung interessieren. In der Branche kursiert laut Bericht des „Weser Kurier“ eine Schadenssumme in Höhe von 700 Millionen US-Dollar – etwas mehr als 610 Millionen Euro. Darüber habe das Branchenmagazin „Tradewinds“ berichtet, heißt es weiter. Demnach werde aus dem Umfeld der Versicherungsbörse Lloyd’s in London das Feuer als bisher größter Versicherungsfall bei einer Luxusjacht gesehen. Bei Lloyd’s in London sei laut Magazin auch die Versicherung gezeichnet worden. Die Werft selbst wollte sich laut „Weser Kurier“ nicht zur Höhe des Schadens und zu Details der Versicherung äußern.