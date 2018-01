Bremen Die hilflose Lage eines 75-Jährigen machten sich zwei Unbekannte am Sonntagabend zunutze. In Woltmershausen brachen die beiden Täter gegen 22.20 Uhr in das Haus des Senioren ein. Dieser ist bettlägerig und war den Taten der beiden Männer daher ausgeliefert. Sie stahlen dem Bremer Bargeld, einen Laptop, eine goldene Armbanduhr, Silberbesteck, Briefmarken und einen Kupferstich.

Die Täter rissen außerdem den Telefonanschluss und den Hausnotruf aus den Steckdosen. Während einer der Eindringlinge sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlte, bewachte sein Komplize den 75-Jährigen. Er drohte, ihm etwas anzutun, falls er sich nicht ruhig verhielte. Nachdem sie die Beute an sich genommen hatten, verließ das Duo die Wohnung des Senioren. Er beschrieb die Täter als etwa 25 bis 30 Jahre alt und schätzungsweise 1,70 Meter groß. Sie waren dunkel gekleidet und mit Schals vor dem Gesicht maskiert. Einer trug eine Jeans und dazu hellbraune Stiefel mit dicker Sohle.

Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt in der Gegend um die Straße Auf dem Bohnenkamp etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 361-3888 entgegen.