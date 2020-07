Ex-Freund prügelt auf Frau ein

Bremen Spezialkräfte der Polizei haben in Bremen eine 26-jährige Frau aus der Gewalt ihres prügelnden Ex-Freundes befreit. Gegen den 31 Jahre alten Mann wurde nach Angaben der Polizei vom Donnerstag Haftbefehl erlassen wegen möglicher Wiederholungsgefahr. Demnach hatte der Mann die Beziehung beendet, die Frau aber am Dienstagabend zu einer Aussprache in seine Wohnung gerufen.

Dabei wurde er aggressiv und hielt sie über Nacht fest. Auch drohte er, die Familie seiner Ex-Freundin umzubringen. Am Mittwochmorgen gelang es der Frau, vom Handy einen Notruf an eine Bekannte abzusetzen. Bei der Befreiungsaktion wurde niemand verletzt.