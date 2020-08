Schüsse auf Rocker in Bremen

Bremen Der 35-Jährige, der in Bremen am Dienstag mit einer Schussverletzung ins Krankenhaus eingeliefert worden war, gehört einer Rockergruppierung an. Das sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Einem Bericht von Radio Bremen zufolge handelt es sich bei dem Mann um ein Mitglied der Hells Angels. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann aus Niedersachsen als Beifahrer in einem Auto unterwegs gewesen. Aus einem anderen Auto wurden mehrere Schüsse auf ihn abgegeben, ein Schuss verletzte ihn. Der oder die Täter flüchteten. Der Fahrer des Wagens setzte den Verletzten am Gebäude einer Krankenkasse ab. Von dort wurde er später mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.