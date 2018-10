Bremen /Stuhr Wegen Sanierungsarbeiten werden zwei Abschnitte der Autobahn 1 nahe Osnabrück und Bremen demnächst zeitweise gesperrt. Vom nächsten Samstagabend bis Sonntagmittag (7. Oktober) werde die Fahrbahn in Richtung Hamburg zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Bremen-Brinkum gesperrt, teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg mit. In der Zeit sollen Schäden an der Fahrbahnoberfläche behoben werden. Je nach Witterung könne es sein, dass auch am folgenden Wochenende eine Sperrung nötig sein wird.

Zudem wird ein Abschnitt der A1 wegen Sanierungsarbeiten an einer Brücke nahe Osnabrück für einige Tage nach den Herbstferien nachts voll gesperrt. Zwischen dem 15. und 19. Oktober komme es zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Hafen und Osnabrück-Nord deshalb zu Einschränkungen, teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück am Dienstag mit. Zunächst werde die Fahrbahn in Richtung Bremen von dem Montag bis Donnerstag zwischen 21.00 und 5.00 Uhr voll gesperrt. Die entgegengesetzte Fahrtrichtung nach Dortmund wird in demselben Zeitraum dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. Oktober) gesperrt.