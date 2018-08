Delmenhorst Durch riskante Fahrmanöver hat ein Duo am Sonntagabend in Delmenhorst auf sich aufmerksam gemacht. Der Polizei wurde das Auto der beiden Rüpel kurz nach 18 Uhr gemeldet, als sie auf der Bremer Heerstraße in Richtung Delmenhorst unterwegs waren. Der Beifahrer beleidigte andere Verkehrsteilnehmer mit ausgestrecktem Mittelfinger, teilt die Polizei mit.

In Höhe der Gaststätte Schierenbeck musste der Fahrer halten – und würgte beim Wiederanfahren den Motor des Renault ab. Danach übernahm der Beifahrer das Steuer und setzte die Fahrt fort, schildert die Polizei den Fall.

Die Besatzung eines Streifenwagens wurde in Richtung Bremer Straße geschickt und konnte den Renault dort auch feststellen. Die Insassen – zwei Polen – waren deutlich alkoholisiert, wie der folgende Test bestätigte: Beide hatten einen Atemalkoholwert von über 2,4 Promille.

Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, teilt die Polizei weiter mit. Ihnen mussten Blutproben entnommen werden. Während der Fahrt zur Dienststelle beleidigten die 31- und 58-jährigen Männer die Polizisten.

Bei den weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass beide Männer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügten. Die Einleitung weiterer Strafverfahren folgte.

Da einer der Männer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde Kontakt zur Staatsanwaltschaft Oldenburg aufgenommen. Nach Schilderung des Sachverhalts wurde die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro angeordnet, heißt es weiter in der Mitteilung.