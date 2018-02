Delmenhorst Am Donnerstagmorgen ist ein Autofahrer auf der A 28 in der Auffahrt zum Parkplatz Delmenhorst-Deichhorst gegen 7 Uhr frontal gegen einen sogenannten Anpralldämpfer gefahren und danach geflüchtet. Der Unbekannte setzte nach dem Unfall seine Fahrt mit dem stark beschädigten Pkw in Richtung Oldenburg fort.

Das Fahrzeug verlor aufgrund der Schäden Öl und Kühlwasser. Nach Aussage eines Zeugen, soll der Fahrer die Autobahn an der Anschlussstelle Delmenhorst-Deichhorst in Richtung stadteinwärts verlassen haben. Die Polizei lies sofort nach dem Unbekannten fahnden, jedoch ohne Erfolg.

Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen Seat gehandelt haben. Weitere Angaben zum Fahrzeug sind nicht bekannt. Der im Bereich des Parkplatzes Deichhorst verursachte Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung setzen.